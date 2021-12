Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Personalien-Schwindel fliegt auf

Kaiserslautern (ots)

Falsche Angaben hat ein Mann am Montagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle in der Innenstadt gemacht. Polizeibeamte hatten den Pkw gegen 16.30 Uhr in der Ludwigstraße gestoppt. Als sie den Fahrer überprüfen wollten, konnte dieser keinerlei Dokumente vorlegen, um sich auszuweisen.

Der Mann gab Personalien an - wie sich dann allerdings herausstellte, nicht seine eigenen, sondern die seines Bruders. Als der Schwindel aufflog, räumte der 38-Jährige ein, dass er gelogen habe, weil gegen ihn ein Haftbefehl bestehe. Es handelte sich um einen Vorführbefehl des Amtsgerichts, weil er nicht zu seiner Gerichtsverhandlung gekommen war. Der 38-Jährige wurde deshalb festgenommen und mit der Justiz ein Termin für die Vorführung am nächsten Tag vereinbart. |cri

