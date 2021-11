Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 25.11.2021:

Peine (ots)

Diebstahl aus Verkaufscontainer

In der Nacht vom 23.11. auf den 24.11. haben unbekannte Täter aus einem provisorischen Verkaufscontainer an der Nimodlinstraße in Vechelde Bargeld entwendet. Mit einem Ladenschild wurde die Scheibe des Containers eingeschlagen und so der Container betreten.

Brandstiftung an Wertstoffinsel

In der Vechelder Albert-Schweitzer-Straße ist in den Nachtstunden des 25.11. eine Wertstoffinsel in Brand gesetzt worden. Gegen 01:45 Uhr schlugen Flammen aus den Containern. Mehrere Glas- und Altpapiercontainer sind zerstört worden. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest.

In beiden Fällen nimmt die Polizei in Vechelde Hinweise entgegen

