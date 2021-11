Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 25. November 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Altmetalldiebstahl

Dienstag, 23.11.2021, zwischen 13:00 Uhr und 19:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstagnachmittag aus einem Garten in der Schotteliusstraße in Wolfenbüttel eine hier abgestellte Kunststoffbox mit Altmetall. Der Wert des Diebesgutes wird mit rund 300 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Apelnstedt: Verkehrsunfall, eine leicht verletzte Autofahrerin

Mittwoch, 24.11.2021, gegen 07:40 Uhr

Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Apelnstedt und Hötzum, Kreisstraße 5, leicht verletzt worden. Aus bislang unbekannte Gründen war sie alleinbeteiligt mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hier mit einem Zaun und mit einer Hecke kollidiert. Insgesamt war Sachschaden in Höhe von zirka 3500 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell