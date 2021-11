Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.11.2021.

Salzgitter (ots)

Polizeibeamte aus Salzgitter-Bad retteten eine bewusstlose Frau aus einer verrauchten Wohnung.

Salzgitter-Bad, Pfannenschmiede, Mehrfamilienhaus, 23.11.2021, 19:40 Uhr.

Die Polizei erhielt einen Notruf, wonach es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu einer Rauchentwicklung kam. Die daraufhin entsandte und sehr schnell eingetroffene Polizeistreife konnten diesen Sachverhalt bestätigen. Sie erhielten weiterhin die Information, dass sich in der betroffenen Wohnung noch eine Person aufhalten sollte.

Ohne auf die alarmierte Feuerwehr zu warten, verschafften sich die Beamten einen Zutritt in die verrauchte Wohnung. Sie nahmen hierbei eine Gefahr für ihre eigene Gesundheit in Kauf und konnten die verletzte bewusstlose 90-jährige Frau aus der Wohnung bergen und aus dem Haus transportieren.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Ursache der Rauchentwicklung angebranntes Essen war.

Die Frau musste dem Klinikum Salzgitter zugeführt werden.

Durch die alarmierte Feuerwehr wurden weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Rauchentwicklung getroffen.

Beide Polizeibeamte im Alter von 23 und 24 Jahren erlitten bei Ihrer Rettungsaktion leichte Verletzungen. Sie mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Der Dienststellenleiter des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad, Erster Kriminalhauptkommissar Michael Organiszak, dankte den beiden Polizeibeamten für ihr couragiertes Verhalten.

