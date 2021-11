Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.11.2021.

Salzgitter (ots)

Nach Corona Kontrolle eskalierte die Lage.

Salzgitter, Lebenstedt, Creteilpassage, 23.11.2021, 21:15 Uhr.

Nachdem zwei unter Alkoholeinfluss stehende Männer im Alter von 27 und 45 eine Gaststätte betreten wollten, habe sich ein 57-jähriger Beschäftigter geweigert, diese zu bedienen. Bei den Männern kam ergänzend hinzu, dass sie ihren aktuellen Corona-Impfstatus nicht belegen konnten. Daraufhin haben sich die Männer sehr aggressiv verhalten und sich über diese Abweisung lautstark beschwert.

Weiterhin hatten sie im Außenbereich mehrere Tische und Barhocker umgeworfen. In einer konkreten Situation wollte einer der Tatverdächtigen den Angestellten mit einem Barhocker angreifen. Dieser konnte daraufhin in den Gaststätte flüchten.

Bis zum Eintreffen der Polizei wurden die Tatverdächtigen von Zeugen festgehalten. Für dieses Verhalten bedankt sich die Polizei. Bei einem Tatverdächtigen musste eine Blutprobe entnommen werden. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Täter entwendeten einen verbauten Katalysator.

Salzgitter, Lebenstedt, Schumannstraße, 19.11.2021, 20:00 Uhr-20.11.2021, 11:00 Uhr.

Bei einem am Straßenrand abgestellten VW Lupo hatten die unbekannten Täter einen noch verbauten Katalysator entwendet und hierdurch einen Schaden von mindestens 500 Euro verursacht.

Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Täter drangen in Wohnhäuser ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Wiesenweg, 23.11.2021, 17:00-18:20 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter einen widerrechtlichen Zugang in ein Einfamilienhaus und erbeuteten im Tatverlauf ein Schmuckstück. Es entstand hierbei ein Schaden von mindestens 500 Euro.

Bei einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus und nach Aufhebeln eines Fensters erbeuteten die Täter in Heerte in der Gießereistraße Bargeld und verursachten hierbei einen Schaden von ca. 200 Euro. Die Tat ereignete sich am 23.11.2021 in der Zeit von 15:00-19:30 Uhr.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

