POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 23. November 2021:

Sickte: Diebstahl von Baustützen

Freitag, 19.11.2021, 14:00 Uhr, bis Montag, 22.11.2021, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende in einem Transportgestell gelagerte Baustützen im Wert von rund 5000 Euro. Das Gestell war im Neubaugebiet der zukünftigen Straße Kaiserkamp in Sickte abgestellt. Wie der Abtransport des zirka 2,5 t schweren Diebsgutes erfolgte ist derzeit ungeklärt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Unfallgegner gesucht

Samstag, 20.11.2021, gegen 14:00 Uhr

Am Samstag, 20.11.2021, ereignete sich gegen 14:00 Uhr in Wolfenbüttel, Einmündungsbereich Doktorkamp / Öselweg ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Die mutmaßliche Verursacherin hatte sich offenbar nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle entfernt und war in Richtung Ahlumer Straße davongefahren. Sie hatte sich dann einen Tag später bei der Polizei gemeldet und den Verkehrsunfall zu Protokoll gegeben. Bislang hat sich jedoch auch der Fahrer des anderen unbekannten Autos nicht bei der Polizei gemeldet. Hinweise: 05331 / 933-0.

