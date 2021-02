Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zweiradfahrer schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Heute (01.02.2021), gegen 08:05 Uhr, kam es in Solingen zu einem Unfall, bei dem ein Zweiradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der 43-Jährige befuhr mit seinem Motorroller die Lüneschloßstraße in Richtung Gasstraße. Als ein entgegenkommender 45-Jähriger mit seinem Transporter über die Fahrbahn des Zweiradfahrers abbog, um auf ein Tankstellengelände zu gelangen, kam es zum Zusammenstoß. Der 43-Jährige musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle zeitweise gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell