Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand am Westring in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Heute (27.01.2021), gegen 07:10 Uhr, kam es in Wuppertal-Vohwinkel am Westring zu einem Brand. Aus noch unbekannten Gründen brannte eine Lagerhalle des Briefzentrums. An dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Straße Westring zwischen Roggenkamp und Höhe für die Dauer von 07:30 Uhr bis 10:00 Uhr. Aufgabe der Kriminalpolizei ist es nun, die Brandursache zu klären.(sw)

