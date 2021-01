Polizei Wuppertal

POL-W: GT/W Polizei Gütersloh nimmt zwei Automatenaufbrecher fest - Polizei Wuppertal geht der Dritte ins Netz

Wuppertal (ots)

Am 05.01.2021, konnten Kräfte der Polizei Gütersloh zwei Männer nach einem Automatenaufbruch festnehmen. Ein weiterer, zunächst flüchtiger Verdächtiger, wurde im Zuge einer Verkehrskontrolle in Wuppertal ebenfalls festgenommen. Siehe Pressemeldungen der Polizei Gütersloh "Zwei Automatenaufbrecher nach frischer Tat gestellt - Polizei sucht weitere Zeugen" und "Dritter Automatenaufbrecher in Wuppertal festgenommen". Die Meldungen sind unter folgenden Links einzusehen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4804970 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4823173 (sw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell