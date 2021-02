Polizei Wuppertal

POL-W: SG Scheunen niedergebrannt - Hoher Sachschaden - Tiere gerettet

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (01.02.2021), kam es in Solingen zu einem Brand mit hohem Sachschaden. Anwohner meldeten gegen 03:00 Uhr ein Feuer in der Straße Hohenscheid. Dabei brannten Stallungen und Unterstände für landwirtschaftliche Geräte nieder. Die in den Stallungen untergebrachten Tiere konnten in Sicherheit gebracht werden. Menschen wurden nicht verletzt. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Aufgabe der Kriminalpolizei ist es, die Ursache für den Brand zu ermitteln. (sw)

