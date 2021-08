Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

Wesel (ots)

Am Donnerstag, 12.08.2021, kam es gegen 18.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Wesel- Bislich. Zwei Motorradfahrer aus Bottrop, im Alter von 60 und 61 Jahren, befuhren hintereinander die Mühlenfeldstraße in Fahrtrichtung Bislich. In Höhe der Einmündung Auf der Höcht, kam der 60-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Motorrad in ein angrenzendes Feld. Bei dem Sturz verletzte sich der Bottroper so schwer, dass ein Hubschrauber ihn in ein Duisburger Krankenhaus flog.

Für die Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Mühlenfeldstraße zwischen den Straßen Bislicher Straße und Auf der Höcht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

