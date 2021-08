Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht mit Foto nach einer Verdächtigen

Kamp-Lintfort (ots)

Die Polizei fahndet wegen des Verdachts eines Computerbetrugs nach einer Frau. Sie hob vom Konto eines Geschädigten Bargeld ab. Dabei filmte sie die Überwachungskamera eines Geldinstituts an der Moerser Straße. Die Verdächtige hielt sich am Donnerstag, 25. März, von 18.20 bis 18.25 Uhr in der Bank auf.

Die Frau hat blonde Haare und eine kräftige Figur. Ein Bild von ihr steht im Fahndungsportal der Polizei: https://url.nrw/4mD.

Hinweise zu der Gesuchten nimmt die Polizei Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell