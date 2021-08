Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Wesel (ots)

Am 11.08.2021 gegen 17:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem dunklen Pkw die Useler Straße in Xanten in Fahrtrichtung Willicher Straße. Beim Vorbeifahren touchierte der Pkw den linken Arm einer in gleicher Richtung am Fahrbahnrand laufenden 61-jährigen Frau aus Xanten. Die Fußgängerin wurde durch die Kollision leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Xanten unter der Rufnummer 02801/7142-0 entgegen. Darüber hinaus wird der beteiligte Pkw-Fahrer darum gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

