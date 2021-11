Polizei Salzgitter

POL-SZ: Schwerer Verkehrsunfall mit LKW

Peine (ots)

Am 24.11. gegen 11:00 Uhr kam ein polnischer Sattelzug auf der B494 bei Hohenhameln von der Fahrbahn ab. Der Lastwagen, beladen mit Bauholz, kam kurz hinter dem Ortsausgang von Stedum in Richtung Hohenhameln aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet in den Seitenstreifen. Dort kollidierte das Gespann mit zwei Straßenbäumen, bevor es an einem dritten zum Stillstand kam. Der 40-jährige Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus in Hildesheim eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht. Sowohl an der Sattelzugmaschine als auch am Auflieger entstand erheblicher Sachschaden, ein Straßenbaum wurde durch den Zusammenstoß gefällt zwei weitere schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf rund 100.000 Euro geschätzt. Da die Entladung und anschließende Bergung des verunfallten Sattelzuges den Einsatz schweren Geräts erforderlich machte, war die Bundesstraße bis in den Nachmittag hinein voll gesperrt.

