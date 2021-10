Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall mit Sachschaden, Verkehrsunfallflucht++

Oldenburg (ots)

Am 15.10.2021, gegen 08.00 Uhr, befährt der Führer eines blauen Fahrzeugs (ähnlich eines Kastenwagens)mit Cloppenburger Kennzeichen (CLP-?? ??)die Straße Am Röttgen in Richtung Lange Straße in Westerstede. Beim Vorbeifahren an einem auf dem Parkstreifen neben der Straße Am Röttgen geparkten Transporter Ford Transit, streift das blaue Fahrzeug den linken Außenspiegel des Transporters und beschädigt diesen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernt sich der Führer des blauen Fahrzeugs vom Unfallort. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, oder der Verursacher selbst, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede zu melden. Telefon: 04488-833115

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell