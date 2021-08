Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, An der Mühle, Sachbeschädigung

Coesfeld (ots)

In der Nacht zum 31.07.2021 beschädigten unbekannte Personen die Glasschiebetür des Edeka Marktes in Nordkirchen, An der Mühle 17. Der oder die Täter nutzten vermutlich einen in unmittelbarer Nähe aufgefunden Einkaufswagen. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

