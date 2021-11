Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.11.2021.

Salzgitter (ots)

Täter entwendeten einen Pkw.

Salzgitter, Lebenstedt, Elisabeth-Selbert-Ring, 22.11.2021, 18:00 Uhr-24.11.2021, 07:00 Uhr.

Unbekannte Täter entwendeten einen auf einem Parkplatz abgestellten Toyota Lexus und verursachten hierdurch einen Schaden von ca. 33.000 Euro. Die Polizei kann keine Angaben zum Tatgeschehen machen. Zeugen werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

