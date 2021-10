Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Berauscht Unfall verursacht und geflüchtet

Am 17.10.2021, gegen 02:18 Uhr missachtete der Fahrer eines Mercedes AMG das Rotlicht an der Kreuzung Erzbergerstraße/Neumayerring und kollidierte beim Abbiegen auf den Neumayerring mit einem Mercedes Vito. Anschließend flüchtete der weiße Mercedes AMG in Richtung Heßheimer Straße. Durch Zeugenhinweise konnte der flüchtige Fahrer ermittelt und in einer Wohnung in Ludwigshafen-Pfingstweide angetroffen werden. Da bei dem 37-jährigen ein Atemalkoholwert von 1, 71 Promille festgestellt wurde und der Verdacht bestand, dass er auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann ebenfalls nicht vorweisen. Der Fahrer des Mercedes Vito erlitt leichte Schmerzen, die vor Ort nicht ärztlich behandelt werden mussten. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

