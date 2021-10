Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Frankenthal (ots)

Am 14.10.2021 kam es im Zeitraum von 12 bis 20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes in der Wormser Straße in Frankenthal. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug dürfte den grauen VW Multivan mit Frankenthaler Kennzeichen beim Parkvorgang an der Heckstoßstange beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

