Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hanhofen - Betrunkener PKW-Fahrer leistet Widerstand

Hanhofen (ots)

Am 15.10.2021, gegen, 22:00 Uhr, wurde der Polizei Speyer durch eine Zeugin ein schlangenlinienfahrender PKW auf der B 39 bei Hanhofen gemeldet. Es bestand der Verdacht, dass der Fahrer betrunken sein könnte. Noch vor dem Eintreffen der Polizei hielt der PKW in Hanhofen an und der Fahrer ging in ein Wohnhaus. Am geparkten PKW stellten die eigensetzten Beamten augenscheinlich frische Unfallschäden fest. Der mutmaßliche Fahrer, ein 26-jähriger Mann aus Meckenheim, konnte schließlich in dem genannten Wohnhaus angetroffen werden. Bei ihm wurden deutliche Anzeichen auf Alkohol- und Drogenkonsum festgestellt, weshalb dem Mann bei der PI Speyer eine Blutprobe entnommen werden sollte. Im Streifenwagen leistete der Mann jedoch Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei und er beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach. Die Entnahme der Blutprobe konnte er hierdurch jedoch nicht verhindern. Ein zusätzlich auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,37 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Widerstand gegen Polizeibeamte sowie Beleidigung eingeleitet. Der Führerschein des Mannes wurde zudem beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell