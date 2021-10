Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Taschendiebstahl

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Morgen, zwischen 10:30 bis 11:00 Uhr, war eine 79-Jährige in einem Supermarkt in der Waldseer Straße einkaufen. Dort wurde ihr vermutlich der Geldbeutel, welchen sie in ihrer äußeren Jackentasche trug, durch einen unbekannten Täter entwendet. Bereits wenige Minuten später stellte die Dame fest, dass mit ihrer EC-Karte ein vierstelliger Betrag vom Konto abgebucht wurde. Den PIN hatte die Frau in ihrem Geldbeutel. Die Polizei rät: - Tragen Sie Wertgegenstände und wichtige Dokumente in verschlossenen Innentaschen dicht am Körper. - Tragen Sie Handtaschen verschlossen auf der Körpervorderseite. - Bewahren Sie PIN-Nummern nicht zusammen mit den Bankkarten im Geldbeutel auf.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell