Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Unna (ots)

Am Donnerstagnachmittag (19.08.2021) fuhr eine 52-jährige Unnaerin gegen 15.20 Uhr auf der Kamener Straße in Richtung Kamen. An der Kreuzung Hallohweg wollte sie nach links in diesen abbiegen. Sie achtete dabei nicht auf den ihr entgegen kommenden Verkehr und stieß mit dem PKW einer 64-jährigen Lünenerin zusammen.

Durch den Zusammenprall wurden beide Fahrerin und auch der 17-jährige Beifahrer der Unnaerin und die 86-jährige Beifahrerin der Lünenerin leicht verletzt. Alle Verletzten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Ausgetretene Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr abgestreut.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell