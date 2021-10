Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperverletzung bei Krankenhaus

Speyer (ots)

Am 14.10.2021 kurz nach 21 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Speyer mit seinem PKW die Martin-Greif-Straße. Ein 47-jähriger Mann aus Speyer schob provokativ sein Fahrrad vor dessen PKW und blieb stehen. Beide Parteien verharrten einige Minuten in dieser Situation, bevor der 53-Jährige ausstieg und den 47-Jährigen zur Rede stellte. Der 47-Jährige griff den 53-Jährigen unvermittelt mit Faustschlägen an, welche teilweise trafen und Schmerzen im Gesicht hervorriefen. Passanten griffen hierbei ein und verhinderten weitere Angriffe. Der aggressive und alkoholisierte 47-Jährige wurde durch die Polizeibeamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab 2,26 Promille. Der 53-Jährige war nicht alkoholisiert.

