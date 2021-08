Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrüche in Gebäude der Feuerwehr und eines Friedhofs

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Eckardtsheim - Unbekannte Täter stiegen in der Nacht auf Donnerstag, 26.08.2021, in ein Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr an der Werkhofstraße und in einen Werkzeugschuppen am Paracelsusweg ein.

Zwischen 18:00 Uhr und 07:20 Uhr versuchten die Einbrecher zunächst eine der beiden Zugangstüren des Feuerwehrgerätehauses aufzuhebeln. Als das nicht gelang, begaben sie sich in einem umzäunten Bereich auf der Rückseite des Gebäudes. Hier verschafften sie sich über ein Fenster gewaltsam Zugang.

Sie durchsuchten mehrere Räume und durchwühlten diverse Schränke. Im Anschluss verließen sie das Gebäude ohne Beute über ein Seitenfenster und flüchteten in unbekannte Richtung.

Unweit entfernt, am Paracelsusweg, brachen die Täter zwischen 15:30 Uhr und 08:15 Uhr in ein Gerätelager auf dem Friedhofsgelände ein. Sie hebelten mehrere Türen des Werkezugschuppens auf und öffneten dann verschiedene Schränke gewaltsam.

Auch hier haben die Einbrecher vermutlich keine Beute gemacht.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

