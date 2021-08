Polizei Bielefeld

POL-BI: Seniorin schöpft Verdacht - Trickdieb flüchtet

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stieghorst - Am Donnerstagnachmittag, 26.08.2021, betrat ein falscher Handwerker unter einem Vorwand die Wohnung einer Seniorin. Als sie Verdacht schöpfte, floh der Mann.

Gegen 15:00 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnung einer Bielefelderin im Bereich Memeler Straße und Grünberger Straße. Der Trickdieb, der sich als Handwerker ausgab, teilte mit, dass es im Haus einen Wasserschaden geben würde und er daher ihre Wohnung prüfen müsste.

Zuerst ließ die Seniorin den vermeintlichen Handwerker in ihre Wohnung, wurde aber schließlich misstrauisch, woraufhin der Täter aus der Wohnung floh. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete er durch seinen Trickbetrug dennoch Schmuck.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, etwa 175 bis 185 cm groß und dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er dunkle Straßenkleidung. Er fuhr mit einem Pkw davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine schwarze oder anthrazitfarbene Limousine gehandelt haben.

Ein wesentlicher Bestandteil der Betrugsmasche ist das Einbinden der Opfer in die vermeintlichen Kontrollen oder Reparaturen. Die Täter nutzen die Zeit, in der die Opfer beispielsweise in der Küche oder im Bad einen Wasserhahn kontrollieren, um in den weiteren Räumlichkeiten nach Wertsachen zu suchen.

Opfer dieser Masche sind vorzugsweise ältere Menschen. Daher rät die Polizei dazu, dass Bezugspersonen mit potenziellen Opfern über die Maschen von Trickbetrügern sprechen, um sie für diese Problematik zu sensibilisieren. Generell gilt: "Sollten Sie unangekündigten Besuch von Handwerkern oder unbekannten Personen erhalten, lassen Sie diese nicht in Ihre Wohnung."

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu dem beschriebenen Täter oder dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 13 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell