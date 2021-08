Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Mehrfamilienhaus am helllichten Tag

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter stiegen am Mittwoch, 25.08.2021, in eine Wohnung an der Herforder Straße ein und stahlen sowohl Schmuck als auch Bargeld. Zeugen gesucht.

Im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 15:52 Uhr betraten die Täter das Mehrfamilienhaus zwischen der Henkelstraße und der Brandenburger Straße und brachen eine Wohnungstür auf. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und verließen das Haus mit diversen Schmuckstücken und Bargeld.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist noch unklar, wie es den Einbrechern gelang, das Mehrfamilienhaus zu betreten.

Die Polizei erinnert daran, die Hauseingangstür erst dann zu öffnen, wenn sie sich vergewissert haben, wer mit welchem Anliegen an der Haustür geklingelt hat.

Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell