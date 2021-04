Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280421-297: Navi lotst Holztransporter durch enge Straßen

Wiehl (ots)

Der Fahrer eines Lkw mit Anhänger für Langholz hat bei seiner Fahrt durch Wiehl am Dienstagvormittag (27. April) reichlich Schaden angerichtet. In der Helmerhausener Straße beschädigte er eine Grundstücksmauer, im weiteren Verlauf beim Befahren der Waldwege einen Zaun in der Straße "In den Weiden" und in der Straße "Zum Hawinkel" wiederum eine kleine Mauer. Der Lkw-Fahrer gab an, dass ihn sein Navi durch die engen Straßen geschickt hatte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell