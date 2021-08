Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Internationaler Haftbefehl - Mann aus Zypern festgenommen

Neubrandenburg (ots)

Der Bundespolizei in Neubrandenburg ist Sonntag (08.08.21) bei einer Kontrolle auf dem Bahnhof ein 43-jähriger Mann, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde, ins Netz gegangen.

Der Reisende aus Berlin kommend, wurde wegen Betrugsdelikten, gewerbsmäßiger Hehlerei sowie Bandenhehlerei seit 2019 von der zypriotischen Justiz gesucht. Da er sich der Justiz entzog, hatte diese einen internationalen Auslieferungshaftbefehl angeordnet. Für den Zyprioten endete in Neubrandenburg die Weiterreise und die Handschellen klickten.

Nach Anforderung der Haftunterlagen beim Bundeskriminalamt, die eine Auslieferung an die zypriotischen Behörden beinhaltete, wurde der Mann am gestern Abend (09.08.21) nach Entscheidung durch den Haftrichter am Amtsgericht Neubrandenburg, bis zur Auslieferung nach Zypern zur vorläufigen Unterbringung in der Justizvollzugsanstalt Bützow verbracht.

