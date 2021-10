Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer & Umland - Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte und Enkeltrickbetrüger

Speyer, Hanhofen und Otterstadt (ots)

Zu insgesamt drei Betrugsversuchen kam es im Verlauf des 15.10.2021 in Speyer, Hanhofen und Otterstadt. Die Geschädigten im Alter von 66, 61 und 84 Jahren wurden in allen Fällen telefonisch durch Betrüger kontaktiert, welche sich entweder als Polizeibeamte oder als die Enkelin der Geschädigten ausgaben. Die Betrüger versuchten Informationen über die vorhandenen Wertgegenstände der Geschädigten zu erlangen. In allen drei Fällen flogen die Betrugsversuche rechtzeitig auf, sodass kein Vermögensschaden entstand.

Unsere Tipps:

- Die Polizei warnt eindringlich davor, Auskünfte über Bargeld und Wertgegenständen am Telefon herauszugeben!

- Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie niemals am Telefon Bürgerinnen und Bürger dazu auffordert, Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben!

- Die Polizei schickt auch keine Zivilkräfte an die Wohnungen, um die gesammelten Wertsachen abzuholen und vorsorglich in "Verwahrung" zu nehmen!

- Bleiben Sie also misstrauisch! Lassen Sie sich niemals zu ihrem Vermögen am Telefon aushorchen!

- Geben Sie niemals fremden Menschen, die sich zum Beispiel als Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten ausgeben, ihre Wertsachen zur Verwahrung mit!

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie Betrüger los.

- Und wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell