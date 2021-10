Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 16.10.2021, zwischen 16:30 Uhr - 17:00 Uhr ereignete sich im Pfalzring in Bobenheim-Roxheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte einen geparkten schwarzen Audi A1 und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Audi ist ein Streifschaden in Höhe von 600 Euro entstanden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

