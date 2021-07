Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.07.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Unfall beim Wiedereinscheren

Ein schwerer Verkehrsunfall führte Freitagmittag auf der BAB 6 bei Neuenstein zu erheblichen Behinderungen. Ein 22-jähriger Golffahrer fuhr gegen 13.50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Neuenstein auf der linken Fahrspur in Richtung Nürnberg. Nachdem er einen auf der mittleren Fahrspur fahrenden VW-Bus eines 58-jährigen überholt hatte, wollte er vor diesen wiedereinscheren. Hierbei touchierte der Golf den Bus, so dass beide Fahrzeuge ins Schleudern gerieten und nach rechts von der Fahrbahn abkamen. Bei dem Unfall wurden die Insassen des VW-Bus sowie der Fahrer des VW-Golfs schwer verletzt. Die 59-jährige Mitfahrerin im VW-Bus musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Die Fahrbahn war bis 18.30 Uhr für Bergemaßnahmen und Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr staute sich zeitweise auf bis zu 30 km zurück. Der entstandene Sachschaden kann momentan noch nicht näher beziffert werden. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Zeugen des Unfallgeschehens sollten sich bitte mit der Verkehrspolizei in Weinsberg, Tel.: 07134 5130, in Verbindung setzen.

