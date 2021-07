Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.07.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neuenstadt am Kocher: Diebstahl von Firmengelände

Diebe verschafften sich zwischen Donnerstag, 22.30 Uhr, und Freitag, 5 Uhr, unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände in der Industriestraße in Neuenstadt. Die Unbekannten entwendeten mehreren Kabeltrommeln, leerten zwei Dieselkanister und machten sich daraufhin unerkannt aus dem Staub. Der Diebstahlsschaden wird auf einen höheren, vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 in Verbindung setzten.

