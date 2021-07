Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.07.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Zwei Polizeieinsätze am Bahnhof

Gleich zwei Mal mussten Beamte des Buchener Polizeireviers am Donnerstagabend zum Bahnhof Osterburken ausrücken. Kurz vor 21 Uhr waren zunächst Rettungskräfte zu einer angeblich bewusstlosen Person gerufen worden. Der 20-Jährige war jedoch nicht bewusstlos, sondern augenscheinlich alkoholisiert und verhielt sich aggressiv gegenüber den Helfern. Nach Eintreffen der Polizeistreife hatte sich der Mann beruhigt und konnte in die Obhut einer Bekannten gegeben werden. Rund eine halbe Stunde später musste ein 29-Jähriger vom Bahnhofsgelände verwiesen werden. Der Mann hatte aufgrund von Vorfällen in der Vergangenheit ein Hausverbot für die Bahnanlagen und hielt sich grundlos auf dem Bahnsteig auf. Einem Platzverwies kam er unverzüglich nach. Dennoch erwartet ihn ein Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

