POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.07.2021 mit einem Bericht aus dem Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Polizeioberrat Michael Kraft wird neuer Leiter der Kriminalinspektion 1

An der Spitze der Heilbronner Kriminalinspektion 1 mit Schwerpunkt auf Kapital- und Sexualdelikte gibt es einen neuen Leiter: Polizeioberrat Michael Kraft hat zum 1. Juli 2021 die Führung des Bereichs im Polizeipräsidium Heilbronn übernommen. Der 53-Jährige war zuletzt über sieben Jahre lang der Leiter des Kriminalkommissariats Schwäbisch Hall am Polizeipräsidium Aalen. Von 2008 bis 2013 war Michael Kraft stellvertretender Leiter des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg. Bereits im Jahr 2006 war er in den höheren Polizeivollzugsdienst aufgestiegen und hatte daraufhin beim Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg im Lagezentrum der Landesregierung gearbeitet. Zu den vorherigen Stationen von Polizeioberrat Michael Kraft gehören unter anderem das Landeskriminalamt Baden Württemberg, die Akademie der Polizei, das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Stuttgart. Auch das Polizeipräsidium Heilbronn ist ihm bereits aus seiner Zeit als Leiter der Führungsgruppe am Polizeirevier Künzelsau bekannt. In seiner neuen Funktion als Leiter der Heilbronner Kriminalinspektion 1 bei der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn ist Michael Kraft schwerpunktmäßig mit kapitalen Delikten wie Totschlag und Mord sowie Sexualdelikten und Kinderpornografie befasst. Weiterhin gehört die Leitung von Sonderkommissionen und Ermittlungsgruppen in diesen Bereichen zu seinen Aufgaben.

