Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Exhibitionistische Handlungen

Am Samstag, 6. Juni 2021, kurz nach 4.00 Uhr, ging eine Goldenstedterin in der Adolf-Kolping-Straße/Ecke Ostpreußenstraße mit ihrem Hund spazieren, als sie dort einem bislang unbekannten Mann begegnete, der exhibitionistische Handlungen an sich vornahm. Dieser entfernte sich zunächst in Richtung Brunkhorststraße. Das Opfer ging weiter in Richtung "Zur Lieth". Offensichtlich hatte sich der unbekannte Mann zu diesem Zeitpunkt wieder in Richtung "Zur Lieth" begeben, wo das Opfer ihn nochmals aus der Ferne sehen konnte. Er entfernte sich dann weiter in unbekannte Richtung. Die männliche Person wird als 20 bis 30 Jahre alt, auffallend schlank und ca. 170 bis 175cm groß beschrieben. Er trug eine graue, helle Jogginghose und eine blaue Trainingsjacke. Er hatte kurze, dunkelbraune, fast schwarze Haare und einen dunklen Teint. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, 6. Juni 2021, 15.00 Uhr und Montag, 7. Juni 2021, 6.30 uhr, gelangten bislang unbekannte Personen auf ein rückwärtiges Grundstück einer Firma in der Vechtaer Straße. Dort schlugen sie diverse Scheiben von Baustellenfahrzeugen ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 2. Juni 2021, 10.00 Uhr und Samstag, 5. Juni2021, 16.15 Uhr, kam es innerhalb der Stadt Lohne zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Renault Scenic. Hierbei wurde rechtsseitig von der Beifahrertür bis zum Heck der Lack zerkratzt. Das Auto stand in diesem Zeitraum an mehreren Orten innerhalb der Stadt: Mittwoch, zwischen 10 Uhr und 14.20 Uhr in der Straße Achtern Thun. Am Donnerstag, zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Gleisbogen. Am Freitag, zwischen 9.00 Uhr und 9.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lindenstraße sowie von 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr in der Stettiner Straße. Am Samstag, zwischen 9.30 Uhr und 10.00 Uhr bei einem Verbrauchermarkt in der Bakumer Straße sowie um 12.00 Uhr auf einem Parkplatz eines Tierverbrauchermarktes in der Lindenstraße. Ansonsten stand das Fahrzeug auf einem Grundstück in der Wangerooger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Person

Am Montag, 7. Juni 2021, um 6.49 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Damme auf der K 272 in Richtung Lembrucher Straße. Eine 51-jährige Autofahrerin aus Damme fuhr zur selben Zeit in Richtung Bokern. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Wagen des 18-jährigen Mannes auf die linke Fahrspur und kollidierte frontal mit dem Auto der Dammerin. Beide Personen werden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell