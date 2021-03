Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Hofsteder Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei sucht nach einem Diebstahl am Montagabend (16. März) in einem Supermarkt in Bochum-Hofstede nach Zeugen. Wer hat etwas gesehen?

Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich Kriminelle gegen 20.10 Uhr gewaltsam Zugang zum Lagerbereich des Marktes an der Riemker Straße.

Dort erbeuteten die Tatverdächtigen eine bisher unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln und flüchteten über den hinteren Parkplatz - möglicherweise in einem dunkelblauen Skoda Kombi - auf die Riemker Straße in noch unbekannte Richtung.

Nach ersten Zeugenaussagen handelt es sich bei den Tatverdächtigen um eine männliche und eine weibliche Person.

Das Kriminalkommissariat Bochum (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-4130 (außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441).

