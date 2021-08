Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt auf E-Scooter

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Samstagabend, den 21.082021, gegen 18:25 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann aus Frankenthal auf seinem E-Scooter (Elektro-Roller) in der Westlichen Ringstraße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. An dem besagten E-Scooter war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Während der Verkehrskontrolle konnte bei dem 26-Jährigen starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Mann wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde der E-Scooter sichergestellt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

