Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Reisezüge besprüht - Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Wittlich-Cochem (ots)

Unbekannte Täter verursachten am vergangenen Wochenende Sachschäden in Höhe von fast 6.000 Euro durch Farbschmierereien an Zügen in den Bahnhöfen Wittlich und Cochem.

Im Bahnhof Cochem wurde ein Reisezug auf einer Fläche von insgesamt 25 qm besprüht. Gemeldet wurde dies in den frühen Morgenstunden des 13.08.2021. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich die Schadenshöhe auf ca. 1.400 Euro.

Zu weiteren Farbschmierereien kam es in der Nacht vom 14. auf den 15.08.2021 an einem im Bahnhof Wittlich abgestellten Reisezug. Dort wurde eine Gesamtfläche von 102 qm besprüht; die Schadenshöhe liegt hier bei ca. 4.500 Euro.

Die Bundespolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise zu den Vorfällen unter 0651 - 43678-0.

