Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - 39-Jähriger rammt Streifenwagen auf der A 656 und wird nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Mannheim (ots)

Ein vermutlich unter Drogeneinfluss stehender 39-Jähriger aus Brühl lieferte sich am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der A 656 von Mannheim in Fahrtrichtung Heidelberg eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Er sollte von einer Streife der Autobahnpolizei einer Kontrolle unterzogen werden. Statt anzuhalten, zog er jedoch auf Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim während der Fahrt seinen Renault absichtlich nach links und kollidierte mit dem auf gleicher Höhe fahrenden Streifenwagen. Danach versuchte er mit hoher Geschwindigkeit zu flüchten. Er konnte am Autobahnkreuz Heidelberg gestellt und vorläufig festgenommen werden. Verletzt wurde bei dem riskanten Fahrmanöver glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt 15000 Euro. Da der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen aufwies, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Beschuldigte musste seinen Führerschein abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, Ausrichtung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren unter Drogeneinfluss und Verkehrsunfallflucht entgegen.

