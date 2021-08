Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Abend des 19.08.2021 bis zu den frühen Abendstunden des 21.08.2021 parkte ein 36-jähriger Mann aus Frankenthal seinen PKW, einen grauen Jeep Cherokee, in der Kopernikusstraße in Frankenthal. In diesem Zeitraum wurde der Pkw durch bis dato unbekannte Person im Rahmen eines Verkehrsunfalles beschädigt. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,-EUR in Form von Kratzern und Verschieben der Stoßstange rechtsseitig. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. § 142 des Strafgesetzbuches sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre vor. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

