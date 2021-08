Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Von Nachbarin eingesperrt

Mutterstadt (ots)

Ein 26-jähriger Mann rief am Donnerstagmittag bei der Polizei an und bat um Hilfe, weil er von seiner Nachbarin in seine eigene Wohnung eingeschlossen wurde und nicht mehr rauskäme. Vor Ort stellten die Beamten einen Holzkeil fest, mit dem die Wohnungstür vom Treppenhaus aus blockiert wurde. Nachdem sie den Mann befreit hatten, gab er an, circa 30 Minuten eingesperrt gewesen zu sein. Die Nachbarin (77 Jahre) konnte ebenfalls angetroffen werden. Sie räumte ein, die Tür mit dem Keil versperrt zu haben, machte aber sonst keine Angaben zur Sache. Die Polizei ermittelt nun wegen Freiheitsberaubung.

