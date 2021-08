Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall mit verletzter Radfahrerin - Hergang unbekannt

Mutterstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr ist die Polizei in die Fohlenweide gerufen worden, nachdem ein Zeuge eine Radfahrerin auf der Straße liegen sah und den Notruf gewählt hatte. Der Zeuge gab an, den Unfall nicht beobachtet zu haben. Ihm sei aber wenige Sekunden zuvor ein grün-weißer Sattelschlepper aufgefallen, der eventuell mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnte. Die 79-jährige Radfahrerin hatte dem Zeugen gegenüber geäußert, dass sie von einem Sattelschlepper angefahren worden sei. Wegen eines Hämatoms am Kopf ist sie umgehend durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Dort gab sie bei einer späteren Befragung an, dass sie sich noch an einen grün-weißen Lkw erinnern könne, der sie überholt hatte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Unfallhergang. Wer dazu Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Die Polizei möchte außerdem noch einmal darauf hinweisen, dass Fahrradhelme vor schweren Kopfverletzung schützen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell