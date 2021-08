Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dreimal Marihuana sichergestellt

Speyer (ots)

Insgesamt dreimal stellte eine Polizeistreife der Polizei Speyer am gestrigen Donnerstagabend in der Zeit von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr geringe Mengen von Marihuana an verschiedenen Örtlichkeiten im Speyerer Stadtgebiet sicher. Am Skatepark im Birkenweg konnte ein Joint und ein kleines Tütchen mit dem Betäubungsmittel bei einem 23-Jährigen aus Speyer aufgefunden werden. In der Eichendorffstraße wurden drei Jugendliche einer Personenkontrolle unterzogen. Einer von ihnen, ein 15-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, führte ein Tütchen mit Marihuana mit sich. Im Domgarten ergriffen zwei Personen die Flucht, als sie die Polizeibeamten erspähten. An der Örtlichkeit hinterließen sie ein kleines Päckchen mit Marihuana. Alle Verantwortlichen erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell