Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal und Bobenheim-Roxheim - Mehrfach Diebstahl aus Fahrzeugen

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 18.08.2021 gegen 05:50 Uhr bis Donnerstag, 19.08.2021 gegen 08:00 Uhr wurden sowohl in Bobenheim-Roxheim am Bahnhofsplatz als auch in Frankenthal, Flomersheim und Eppstein mehrere Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter geöffnet, durchsucht und mehrere Gegenstände sowie Bargeld entwendet. Aufgrund der Spurenlage vor Ort ist ein gewaltsames Eindringen in die Fahrzeuge eher auszuschließen. In der Nacht von Donnerstag, den 19.08.2021 auf Freitag, den 20.08.2021 wurde durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet, wie sich zwei Personen an geparkten Fahrzeugen im Carl-Bosch-Ring in Frankenthal zu schaffen machten. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Personen festgestellt und kontrolliert werden. Zwei 14- und 19-jährige Frankenthaler könnten auch für die oben genannten Taten in Frage kommen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen. Die Polizei weist ebenso darauf hin, dass ein nicht verschlossener PKW neben entwendeten Gegenständen zudem eine Ordnungswidrigkeit darstellt und zudem ein eventueller Versicherungsschutz hierdurch entfällt. Schließen Sie Ihre Fahrzeuge daher immer ab!

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell