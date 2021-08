Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht in der Eppsteiner Straße

Frankenthal (ots)

Ein auf dem Parkplatz der Isenach-Sporthalle in der Eppsteiner Straße in Frankenthal abgestellter weißer Audi wurde am Mittwoch, den 18.08.2021 im Zeitraum von etwa 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Möglicherweise handelt es sich um ein dunkles Fahrzeug. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

