Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Widerrechtliches Eindringen in verlassenes Einkaufsgeschäft

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am Abend des 19.09.2021 kam es zum widerrechtlichen Eindringen in ein ehemaliges Einkaufsgeschäft in der Frankenthaler Straße in Frankenthal. Nach entsprechender Feststellung der Security-Mitarbeiter wurde das Objekt zunächst umstellt und anschließenden durch die Einsatzkräfte begangen samt Diensthund konnten keine Personen im Gebäude festgestellt werden. Da das Gebäude seit einiger Zeit leer steht, konnte keine Beute gemacht werden. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell