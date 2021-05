Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall beim Rangieren

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Ein 33-jähriger Fahrer eines Transporters übersah am 06.05.21, gegen 13:10 Uhr, beim Rangieren auf dem Neustädter Platz einen hinter ihm stehenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.750,- Euro.

