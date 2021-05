Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kurve geschnitten und geflüchtet- Polizei sucht Zeugen

Northeim (ots)

Northeim, Kreisstraße 406, Mittwoch, 05.05.21, 18.15 Uhr

NORTHEIM (köh) - Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte Mittwochabend einen Verkehrsunfall und entfernte von der Unfallstelle.

Ein 28-jähriger Northeimer befuhr mit seinem Pkw VW Tiguan die K 406 von Höckelheim in Richtung Hollenstedt. Beim Befahren einer Rechtskurve kam ihm ein silberner Audi mit Northeimer Kennzeichen entgegen, der seinerseits beim Befahren der Linkskurve nicht möglich weit rechts fuhr und somit die Kurve schnitt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, machte der 28-Jährige eine Lenkbewegung nach rechts und kollidierte dabei mit der rechtsseitigen Schutzplanke. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Northeim unter 05551-70050 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell