Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand einer Fertigungshalle

Uslar (ots)

USLAR-GIERSWALDE (zi.) Durch bislang unbekannte Ursache geriet die Fertigungshalle einer Tischlerei am 06.05.21, gegen 00:50 Uhr, in Vollbrand. Der Brand wurde durch die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Ursache und der Schadenshöhe dauern an.

