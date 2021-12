Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bankkarte und Drogen zutage befördert

Kaiserslautern (ots)

Eine verlorene Bankkarte hat am Montag zurück zu seinem Eigentümer gefunden. Die Freude über die verloren geglaubte Karte dürfte allerdings nicht lange angehalten haben: Auf den 42-Jährigen kommt jetzt eine Strafanzeige zu. Die Bankkarte war dem Mann Anfang des Monats, zusammen mit anderen persönlichen Gegenständen, in einen Putzschacht gefallen. Bei Wartungsarbeiten wurden die Sachen am Montag gefunden: Die Bankkarte und Rauschgift. Die Polizei stellte unter anderem Amphetamin und Cannabis sicher. Gegen den 42-Jährige wurde jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |erf

